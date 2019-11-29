Canlı yayındaki iklim tartışmasına katılmayı reddeden Johnson'ın yerine buzdan heykel koydular

Erken seçime hazırlanan İngiltere'de parti liderleri bu kez iklim politikaları konusunda kozlarını paylaştı. Programa katılmayı reddeden Başbakan Johnson ve Brexit Partisi Lideri Farage'ın yerlerine ise, eriyen dünya heykelleri konuldu. Buna sert yanıt veren Muhafazakâr Parti, kanalı lisansı yenilememekle tehdit etti.

İngiltere’de 12 Aralık'taki erken genel seçimler öncesi parti liderleri Channel 4 televizyonunda bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, İskoç Ulusal Partisi Lideri Nicola Sturgeon, Liberal Demokratlar’ın Lideri Jo Swinson, Yeşiller Partisi Eş Lideri Sian Berry ve Plaid Cymru Partisi’nin Lideri Adam Price canlı yayın için hazır bulundu.

Ancak Muhafazakâr Parti’nin Lideri ve Başbakan Boris Johnson ile Brexit Partisi lideri Nigel Farage, iklim politikalarının tartışıldığı yayına katılmayı reddetti.

Channel 4 replace Boris Johnson with a melting ice sculpture in tonight's debate #GE2019 pic.twitter.com/R8nvxlXOk1 — Sun Politics (@SunPolitics) November 28, 2019

Kanal 'metafor' dedi

Bunun üzerine ince bir gönderme yapan kanal, iki liderin yerine, üzerinde parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri yerleştirdi.

© AP Photo / Frank Augstein 11 binden fazla bilim insanı uyardı: Açık ve tartışmasız bir iklim krizi yaşıyoruz bir seçimden önce parti liderlerinin iklim acil durumunu tartışmak için toplandığına dikkat çeken Channel 4 televizyonu, buzun metafor olarak kullanıldığı açıkladı. Kanal, bu heykellerin ‘dünyanın acil durumunu temsil ettiğini’ söyledi.

Boris Johnson daha önce, başkent Londra'nın merkezi noktaları işgal eylemine devam eden çevrecileri 'esrar kokan çadırlarını' bırakıp eylemlerine son vermeye çağırmıştı.

Partinin yanıtı sert oldu

Muhafazakâr Parti’nin bu göndermeye yanıtı ise sert oldu. Parti, genel seçimi kazanmaları halinde kanalın yayın lisansının gözden geçirileceği tehdidinde bulundu.

Parti Sözcüsü Lee Cain, medya otoritesi Ofcom’a resmi başvuruda bulunarak soruşturma talep etti. Cain, kanalın ‘provokatif ve partizan bir tutum’ takındığını savundu ve kendi politik görüşünü sunarak kuralları ihlal ettiğini savundu.

Channel 4 ile Başbakanlık arasındaki ilişkiler, kanalın baş muhabirinin Boris Johnson’ı ‘malum yalancı’ diye nitelemesinin ardından gerilmişti. Kanalın lisansının 2024 yılının sonunda sona eriyor olması, yeni hükümetin bu konuda karar vereceği anlamına geliyor.