İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, NATO için gerçek bir tehdit

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın NATO için gerçek bir tehlike teşkil ettiğini söyledi.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nde (RUSI) bir toplantıda konuşan Wallace, “Rusya gerçek bir tehlike teşkil ediyor. Sözgelimi NATO için. Rusya adım adım, milim milim kararlılığımızı test ediyor” dedi.

Wallace, Rusya’nın bu amaçla hibrit savaş yöntemleriyle kısmen Ukrayna’yı kullandığını ifade etti.

Wallace konuşmasında NATO, AB ve Five Eyes istihbarat ağını (ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada) durumu kontrol almaya ve Rusya’ya kararlılıkla karşılık vermeye çağırdı.