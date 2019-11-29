Fransa, Erdoğan'ın Macron çıkışından dolayı Paris Büyükelçisi Musa'yı bakanlığa çağıracak

Açıklamada, Erdoğan'ın 'aşağılayıcı' yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Euronews'in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt vererek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti. "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa güçlerinin Suriye topraklarında bulunma hakkının olmadığını savunmuştu.
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