Londra Köprüsü saldırganının kimliği açıklandı

Londra polisi, yaşanan saldırıda 1 kadın ile 1 erkek öldüğünü, 3 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin polisten açıklama geldi.

Londra polisi yaptığı açıklamada "Saldırıda 1 kadın ile 1 erkek öldü, 3 yaralının tedavisi sürüyor" bilgisini verdi.

Saldırganın 28 yaşındaki Usman Khan olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırgan 2012'de terör suçundan ceza aldı, 2018'de serbest bırakıldı" denildi.

Polis, saldırıyla bağlantılı başka bir şahsın bulunamadığını kaydetti.

Dün akşam saatlerinde Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı haberi güvenlik güçlerini alarma geçirmişti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.

Polis saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.