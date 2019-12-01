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17:47 01 Aralık 2019
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    Başbakan Boris Johnson, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Emniyeti'nden Ian Dyson, Londra Köprüsü bıçaklı saldırısının düzenlendiği olay mahallini ziyaret derken

    İngiltere'de Londra saldırganı Usman Khan gibi 74 terör zanlısı daha erken tahliye edilmiş

    © REUTERS / SIMON DAWSON
    Avrupa
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    Cuma günü Londra Köprüsü yakınında 2 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen Usman Khan'ın 'terör saldırısı planlama' suçlamasıyla en az 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ama şartlı tahliye kuruluna girmeden 6 yıl içinde bırakıldığının ortaya çıkması, tartışma yarattı. Başbakan Boris Johnson, 74 'terör zanlısının' erken tahliye edildiğini açıkladı.

    İngiltere'nin başkentinde, Londra Köprüsü yakınında sahte intihar saldırısı yeleği giymiş halde donandığı bıçaklarla etrafa saldırarak 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamasının ardından önce yoldan geçenler tarafından zapt edilen, ardından polis tarafından vurularak öldürülen Usman Khan'ın 'terör hükümlüsü' olmasına rağmen elini kolunu sallayarak dolaştığı ortaya çıktı. 

    BBC Türkçe'nin haberine göre, 'terör' suçundan hüküm giyip geçen yıl cezaevinden şartlı tahliye edilen Khan'ın 'erken tahliyesi' İngiltere'de tartışma başlatırken, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson erken tahliye edilen 74 'terör zanlısı'nın durumun yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

    Johnson, Usman Khan erken tahliye edilmese cuma günkü saldırının yaşanmayacağını söyledi.

    Anamuhalefetteki İşçi Partisi ise bütçe kesintileri nedeniyle cuma günkü saldırının 'önlenmesi şansın kaçırıldığını' savundu.

    Usman Khan kimdir?

    Saldırının bir 'terör vakası'  olduğu açıklayan polis, saldırganın kimliğini ise 28 yaşındaki Usman Khan olarak belirledi.

    Saldırganın Şubat 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik bombalı eylem planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıl tahliye edildiği, tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği kaydedildi.

    'El Kaide sempatizanı' olarak nitelendirilen saldırgan, İngiliz İç İstihbarat servisinin de izlediği isimlerden biriydi.

    Beraberindeki 8 kişiyle, barlara ve eğlence mekanlarına patlayıcılar yerleştirme planları yapmakla suçlanan Khan'ın etrafındaki bazı insanlar için 'kafirler', 'köpekler' gibi ifadeler kullandığı belirtiliyor.

    Takip edilen konuşmalarının birinde El Kaide dergisinde "borularla bomba yapımı'yla ilgili okuduklarını anlatan 28 yaşındaki saldırgan arkadaşlarıyla yurt dışında silahlı eğitim alabilecekleri bir eğitim merkezini finanse etmekten söz ediyor.

    Bu konuşmalar daha sonra mahkeme kararına şu şekilde geçti:

    "Grubun, Pakistan'da askeri eğitim alabilecekleri bir eğitim merkezine para kaynağı sağlamak, askeri eğitim almak ve bombalı mektuplarla kamu binalarına saldırı planlamak, İngiliz ırkçı grup üyelerinin evlerine saldırmak, Mumbai'dakine benzer saldırılarla üst düzey hedefleri patlatmak gibi birçok planı değerlendirdiği açıkça görülmektedir"

    'Ben terörist değilim'

    2008'de Stoke-on-Trent'te yapılan polis baskınlarında, Khan'ın evi de aranan beş ev arasında yer alıyordu. O sırada BBC'ye konuşan Khan, "Ben İngiltere'de doğdum büyüdüm. İnsanlar beni bilir. Ben terörist değilim" demişti.

    Khan ile birlikte Stoke-on-Trent'te yaşayan Mohibur Rahman da 'terör suçu'ndan cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmış ve yeni bir saldırı planladığı gerekçesiyle tekrar tutuklanıp hapse atılmıştı.

    Vaiz Choudary: Khan öğrencim

    Usman Khan, İngiltere'de yasaklı Al Muhajiroun isimli örgütün propagandasını yapmakla da suçlanıyordu.

    Daily Star gazetesinin haberine göre, hapse atılmasının ardından örgütün lideri Anjem Choudary, Khan ve arkadaşlarını tanıdığını belirtip, "Onlar benim öğrencimdi" demişti.

    Hapisten çıktından sonra Khan, rehabilitasyon kapsamında Cambridgeshire'da "Birlikte Öğreniyoruz" adlı rehabilitasyon gruplarına katılıyordu.

    Burada kendisine bir laptop verilmiş ve o da bunun karşılığında "Birlikte Öğreniyoruz ekibine ve bu topluluğa desteklerini esirgemeyenlere ne kadar teşekkür etsem az" demişti.

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