Nobel'de tecavüz skandalının etkileri sürüyor: İki komite üyesi istifa etti

İsveç Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü Komitesi'nden iki üye, 2018'de ortaya çıkan tecavüz skandalının ardından komitede gerekli değişikliklerin ve düzenlemenin söz verilmesine rağmen hâlâ yapılmadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

'Akademi ile benim zaman kavramlarımız farklı'

Komite üyesi Kristoffer Leandoer, İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'e yaptığı açıklamada komitede bir yıldır herhangi bir değişim olmadığını belirterek "İşimi bıraktım çünkü komitede uzun zaman önce başlatılan değişimin sonuçlarını görmek için daha fazla bekleyecek ne zamanım ne de sabrım kaldı. Sanırım Akademi'nin ve benim 'zaman' kavramlarımız farklı. Bir yıl benim hayatımda çok uzun bir süre ancak Akademi için çok kısa" ifadelerini kullandı.

İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada da Leandoer'in görevini bıraktığı doğruladı. Ayrıca, komite üyesi Gun-Britt Sundstrom'un da istifa ettiğini belirtti. Sundstrom, olayın ardından bir yorumda bulunmadı.

Författaren och journalisten Kristoffer Leandoer väljer att lämna Nobelkommittén eftersom att han anser att förändringsarbetet som satts i gång inte går nog snabbt.https://t.co/zLB0v8mXu3 — TT Nyhetsbyrån (@ttnyhetsbyran) December 2, 2019

​Geçen sene, Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un 18 kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmış ve 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

Arnault'un ayrıca yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 233 yıllık Akademi kurallarını ihlal ettiği de belirtilmişti.

Bu skandalın ardından komite yeni önlemler almaya karar verdiği belirtilmişti. Ancak komitede son bir yılda yapılan tek değişiklik gözetimi kuvvetlendirmek amacıyla komiteye dış üyeler almak olmuştu.

Bunun üzerine İsveç Akademisi'nden yetkililer, bir üyenin eşinin cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelemişti. 2018 edebiyat ödülleri 2019'da verilmişti.