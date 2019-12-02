AB’den Türkiye-Libya anlaşmasıyla ilgili yorum: Ankara uluslararası hukuka uymalı

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın brifinginde, “Bildiğiniz gibi AB, Türkiye’nin uluslararası hukuka uyması, komşuluğa saygı göstermesi ve komşularıyla barışçıl ilişkileri bozan her türlü eylemlerden kaçınması gerektiğinin defalarca altını çizmişti” dedi.
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Türkiye ile Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’ın tepkisine yol açmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmıştı.
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