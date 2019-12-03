Vişegrad ülkelerinden 'Batı Balkanların AB'ye entegrasyonunun hızlandırılması' çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkan bölgesinin Avrupa Birliğine (AB) bir an önce entegre olmasının AB'nin ve Macaristan'ın çıkarına olduğunu vurgulayarak, "Yeni AB Komisyonunun, Batı Balkan ülkelerinin entegrasyonu konusunda yeni bir sayfa açmasını istiyoruz" dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Vişegrad ülkeleri V4 (Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya) dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) içindeki yeni gelişmeler ve uluslararası güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Vişegrad Dörtlüsü olarak da adlandırılan birliğin dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, AB’nin Balkanlar açılımının önemine işaret ederek, "4 Vişegrad ülkesi, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye entegre sürecindeki ilerlemeyle yakından ilgileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Batı Balkanlar AB'ye entegre olmalı'

Bakan Peter Szijjarto da AB'de son dönemde ön plana çıkan genişleme karşıtı politikanın AB'nin aleyhine olduğunu ve bunun değiştirilmesi için adım atacaklarını belirterek, "V4 ülkeleri olarak genişlemeden sorumlu Macar üyeyi desteklemek konusunda anlaştık" bilgisini paylaştı.

Szijjarto, Batı Balkan bölgesinin AB'ye bir an önce entegre olmasının AB'nin ve Macaristan'ın siyasi, güvenlik, ekonomik ve stratejik olarak çıkarına olduğunu vurguladı.

Dün itibarıyla görevi sona eren AB Komisyonunun genişleme konusunda başarısız olduğuna işaret eden Szijjarto, "Jean-Claude Juncker'in başkanlığını yaptığı bir önceki AB Komisyonu'nun en büyük başarısızlıklarından bir tanesi genişlemenin neredeyse tamamen durması oldu. Yeni AB Komisyonu'nun, Batı Balkan ülkelerinin entegrasyonu konusunda yeni bir sayfa açmasını istiyoruz" diye konuştu.

Vişegrad birliğinin dönem başkanlığını 2020’nin ikinci yarısında Polonya üstlenecek.