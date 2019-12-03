Fransa'dan Türkiye'ye yaylım ateşi: Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor?

NATO liderler zirvesi öncesi Trump'la görüşen Macron, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı eleştirdi. "Türkiye'ye bizimle omuz omuza IŞİD'e karşı savaşmış olanlara karşı savaşıyor ve bazen IŞİD'in vekilleriyle birlikte çalışıyor" iddiasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, diğer yandan Trump'ın Fransız IŞİD'lileri geri alması çağrısını savuşturdu.

Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarının önemli bölümünü Türkiye ile ilişkilere ayıran Macron, Türkiye'yi IŞİD'in vekilleriyle çalışmakla suçlayıp yapacakları toplantılarda Ankara'nın bu müphemliği netleştirmesi gerekeceğini savundu.

"Bugün ortak düşman terörist gruplardır. Bunu söylediğim için üzgünüm, ama masada ortak bir terörizm tanımı yok. Türkiye'ye baktığımda, bizimle omuz omuza IŞİD'e karşı savaşmış olanlara karşı savaşıyorlar ve bazen IŞİD'in vekilleriyle birlikte çalışıyorlar" iddiasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, diğer yandan Trump'ın Suriye'deki Fransa vatandaşı savaşçıları Fransa'ya geri getirmesi çağrısını geri püskürttü.

Macron lafı dolandırarak bunun öncelik olmadığını, hala tümüyle yenilmemiş IŞİD'in tamamen bitirilmesine odaklanılması gerektiğini anlattı.

Bunun üzerine Trump "İşte bu yüzden kendisi büyük siyasetçi, çünkü bu hayatımda duyduğum en muhteşem net yanıt vermemelerden biriydi ve bence sorun yok" esprisini yaptı.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "İki şeyi netleştirmeye ihtiyacımız var" dedi ve bunları şu ifadelerle sıraladı: