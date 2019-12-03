Macron’dan 'Avrupa’nın istikrarı için' Rusya’yla diyalog çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Macron, Rusya konusunda saf olmadığını belirterek, “Ama eğer bir yandan Avrupa’da istikrar, diğer yandan da çatışmaların azalmasını istiyorsak Rusya’yla stratejik diyalogun başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu saflık olmadan yapmak lazım” dedi.

Macron daha öncede de Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Rusya ile diyaloga ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirmişti.

Trump: Rusya'yla aramız iyi

ABD lideri ise Rusya’yla iyi geçindiklerini söyledi.

“Rusya’yla iyi geçindiğimizi düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama elbette kaynağı Rusya veya başka bir ülke olsun tüm tehditlere karşı hazır olmalıyız”.

Trump, bu konuda Macron ile aynı görüşe sahip olduğunu söyledi.