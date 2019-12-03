Londra'daki dörtlü Suriye Zirvesi sonrası İngiltere'den açıklama

Londra'daki dörtlü Suriye Zirvesi sonrası, İngiltere'den yapılan açıklamada ''İdlib dahil Suriye'deki tüm sivillere yönelik saldırıların durdurulmasında uzlaşıldı'' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil Suriye'deki tüm sivillere yönelik saldırıların durdurulması için uzlaşıldı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşıldı. Terörün her türüyle mücadele edilmeli. Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışılacak" denildi.