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    Yeni iş kanunua yönelik düzenlenen gösteriler 16. kez düzenlendi. En son büyük çaplı gösteri Mart ayında düzenlenmiş ve Fransa genelinde 400 binden fazla gösterici sokaklara çıkmıştı. Protestolara katılan sendikaların bunun katıldıkları son geniş çaplı eylem olduğunu belirtti.

    Fransa, tarihinin en büyük grevine hazırlanıyor

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Avrupa
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    Fransa’da yarın ülke tarihinin en büyük grevi başlayacak. Çok sayıda tren, metro ve uçak seferleri yapılamayacak, okulların yüzde 65’i kapanacak. Ülkede hayatı durduracak grevin gerekçesi ise Macron hükümetinin emeklilik reformu.

    Bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran Sarı Yelekler gösterilerinin yol açtığı krizden sonra çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz greve gidecek.

    Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden Sarı Yelekler'in gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.

    Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grev kararı alındı. 

    Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

    Emeklilik reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi yarın ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.

    Greve kimler katılacak?

    Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.

    Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.

    Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.

    Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak.

    Macron ziyaretini iptal etti

    Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.

    Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor.

    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Macron yasası, Eylem, Protesto, Sarı Yelekler, Paris, emeklilik reformu, Grev, Fransa
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