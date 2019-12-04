Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson’ın verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından NATO Zirvesi'ne katılacak liderler ve eşleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Başbakanlık Ofisi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.