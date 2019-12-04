NATO liderleri resepsiyonda Trump’la alay mı etti?

İngiltere, Kanada, Fransa ve Hollanda liderlerinin NATO zirvesi öncesinde İngiltere Kraliçesi tarafından verilen resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump’la alay ettiği sanılan anlar kameraya yansıdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından verilen resepsiyonda, ABD Başkanı Donald Trump’ı tiye aldıkları öne sürüldü.

Kraliçe tarafından NATO'nun 70. yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyonda dört liderin sohbeti Buckingham Sarayı'ndaki kameralara yansıdı.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

​Altyazısı Kanada televizyon Kanalı CBC tarafından hazırlanan görüntülerde Johnson’un Macron’a 'niye geç kaldığını' sorduğu duyuluyor.

Konuşmaya müdahale eden Trudeau, “Geç kaldı çünkü ön hazırlığı yapılmamış bir basın toplantısı düzenlemek 40 dakikasını aldı” yanıtını veriyor.

Resepsiyondan önce Trump ile Macron arasında gerçekleşen görüşmede medyayla uzun bir soru-cevap şeklinde devam etmiş, her iki liderin NATO stratejisi ve ticaret konusunda anlaşamadığı görüşmeye yansımıştı.

Daha sonra İngiltere Prensesi Anne ve Rutte’nin yorum yapmadan dinlerken Macron’un görüşmeyle ilgili bir anekdotu anlattığı anlaşılıyor ancak Fransız liderin sırt kameraya dönük olduğu ve çevredeki gürültüden dolayı tam olarak ne dediği duyulmuyor.

Trudeau ise yine şaşırmış bir şekilde müdahale edip, “Ah, evet, evet duyurdu... Ekibinin ağzının nasıl açık kaldığını görmeliydiniz" yorumu yaptı.

Dört liderin ağzından Trump lafı çıkmasa da konuşmanın bağlamı gereği bahsedilen kişinin Trump olduğu yorumları yapıldı.