NATO: Baltık ülkelerinin savunma planı kabul edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi sonrası sonuç bildirigesinin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini açıkladı.

"Baltıklar ve Polonya savunma planı yenilendi" ifadelerini kullanan Stoltenberg şunları söyledi:

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

Litvanya: Türkiye onay verdi

Litvanya Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da ‘Türkiye’nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planlarını onaylamayı kabul ettiği’ belirtildi.

Türkiye geçen hafta Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermemişti. Ankara, bu kararı, YPG'nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına ABD'nin de aralarında olduğu 8 müttefikin izin vermemesi üzerine almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söylemişti.