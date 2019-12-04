Boris Johnson'dan dörtlü zirve değerlendirmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirvenin iyi geçtiğini, bu görüşmelerin süreceğini söyledi.

"Suriye'nin kuzeyindeki durumun karmaşıklığını görüştük" ifadesini kullanan Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini ki bu Türkiye'nin yüz yüze olduğu gerçek bir tehdittir, kabul ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili planlarını, ne yapmak istediğini ve geleceği nasıl gördüğünü anlamaya çalıştıklarını belirten Johnson, "Hepimiz NATO müttefikleri arasında yanlış anlamalardan kaçınmak istiyoruz. Bu görüşmeleri sürdürmeye karar verdik" dedi.

IŞİD'e katılan İngilizler

IŞİD'e katılan İngiltere vatandaşlarını kabul edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine de Johnson, "İngiliz yasalarını çiğneyerek bu ülkenin vatandaşı olma haklarını kaybettiler" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı savaşçıları ülkelerine göndermeyi istediği hatırlatılan Johnson, İngiltere'nin bunları kabul etmeme gerekçesi olarak da "Hukuk sistemimiz bunları mahkum etmeyi çok güçleştiriyor" ifadesini kullandı.