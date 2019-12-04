Kayıt
21:16 04 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Merkel'den NATO Liderler Zirvesi'ne dair açıklama: Çok yapıcı bir görüşme yaptık

    © AA /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104019/66/1040196691.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/201912041040762255-merkelden-nato-liderler-zirvesine-dair-aciklama-cok-yapici-bir-gorusme-yaptik/

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Liderler Zirvesi'nde çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

    © AFP 2019 / ADRIAN DENNIS
    NATO sonuç bildirgesi yayımlandı
    Merkel, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin iyi geçtiğini belirtti.

    "Çok yapıcı bir görüşme yaptık" diyen Merkel, zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO'nun gelecekte karşılaşabileceği sınamaların ele alınacağı bir değerlendirme grubunu kurmakla görevlendirildiğini dile getirdi.

    Merkel, bu değerlendirme grubunun terörle mücadele konusunda NATO'nun nasıl bir rol izleyeceği meselesini de görüşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün terörizmin en büyük düşman olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

    Baltık ülkelerine ilişkin savunma planının Türkiye tarafından da kabul edildiğini, bunun önemli bir adım olduğunu vurgulayan Merkel, "Burada masada olan sorunları çözdük" dedi.

    "Mültecilerin BM'nin kabul etmediği şartlarda bir bölgeye dönmesini kabul edemeyiz"

    Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisinin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

    "Türkiye'nin Rusya ile bugün kontrol ettiği bölgeye mültecilerin gönüllü dönüp dönmeyeceği meselesi var. Şu an Suriye güçlerinin kontrol ettiği bölgelere geri dönüşün olamayacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu süreçte rol oynaması gerektiğini konuştuk çünkü mültecilerin, BM'nin kabul etmediği standartlarda olmayan bir bölgeye gitmesini kabul edemeyiz. Bunun için Türkiye UNHCR ile görüşüyor. Böylelikle bu bölgeyle ilgili görüşmeler yapıldı ancak henüz daha yolun başındayız. Bu görüşmeleri sürdüreceğiz".

    © REUTERS / YVES HERMAN
    NATO: Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yeniledik

    Türkiye'nin bu yoğun görüşmeleri UNHCR ile kendisinin yapması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Biz de sürekli yanında duracağız çünkü bunun bir yol olabileceğine inanıyoruz ancak henüz bir çözüm yok" diye konuştu.

    İki Rus diplomatın sınır dışı edilmesi

    Merkel, Almanya'nın bugün iki Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili bir soru üzerine de Rusya'nın Berlin'de işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına destek vermediği için bu önlemin alındığını iddia etti.

    Gelecek hafta Normandiya Formatı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceğinin anımsatılması üzerine Merkel, bu olayın Normandiya Formatı'ndaki görüşmeleri etkileyeceğine inanmadığını, çünkü gelecek hafta Ukrayna konusunun görüşüleceğini kaydetti.

    Donald Trump ile görüşme

    ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini de aktaran Merkel, burada ticari konuların yanı sıra, Suriye, Libya, Afrika'daki güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını dile getirdi.

    Trump ile görüşmede karşılıklı anlayışın arttığı izlenimi taşıdığını belirten Merkel, "Ancak bu her konuda aynı görüşte olunduğu anlamına gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Güvenli bölge, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Donald Trump, Türkiye, Suriye, ABD, Almanya, NATO, Angela Merkel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gecenin konuklarından model Elsa Hosk iki parçadan oluşan Celia Kritharioti markasına ait etek ve crop top ile gözler kamaştırdı.
    Londra’daki Yılın Moda Ödülleri Töreni’ne damga vuran yıldız isimler
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet