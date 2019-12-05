Erdoğan konuşuyor: Türkiye emniyet, huzur, barış içinde

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Daha özgür bir yaşam kurmak için buraya hicret ettiniz.

- Türkiye emin ellerde. Türkiye emniyet, huzur, barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

- Bugün üzerinde oyun oynanan değil, bölgesinde aktif rol alan bir Türkiye var.

- Herkes bize akıl veriyor. 'Suriye'de ne işiniz var, Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?' diyorlar. Onlara verdiğimiz tek bir cevap var, 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' Suriye'de sınırınız var mı? Yok. Öyleyse ne işiniz var? 10 bin kilometre uzaktan oraya geliyorsun. Biz bu teröristleri temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama gözü olanlar lütfen terk etsinler.

- Sizlerden kalbinizi ferah tutmanızı istiyorum. Sizlerden Türkiye'ye inanmanızı, devletinize güvenmenizi istiyorum.

- Bizim terörden çok canımız yandı. Geçmiş olsun demediler. Arayıp soran da olmadı.

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