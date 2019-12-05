Vucic: 1999'da Putin devlet başkanı olsaydı, NATO Sırbistan'ı bombalamazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, Sırbistan halkının yakın geçmişte en çok değer verdiği ismin Rus lider olduğunu belirterek, Sırpların Moskova'nın ülkelerinin egemenliğine verdiği desteğe güvendiğinin altını çizdi.

"1999 yılında Putin devlet başkanı olsaydı, Sırbistan bombalanmazdı, buna inanıyoruz" diyen Vucic, 1995 Srebrenitsa katliamının soykırım olarak tanınması için ABD ve İngiltere tarafından sunulan BM tasarısının Rusya'nın vetosuyla bloke edildiğini anımsatarak, Sırp halkının Putin'in ülkelerini 'soykırımcı' olmaktan kurtarmasını asla unutmayacağını vurguladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, 1999'da 400 bin olan bölgedeki Sırp sayısının bugün sadece 100 bin olmasını NATO'nun Yugoslavya bombardımanın sonucu olduğunu belirtmiş ve "1999'dan sonra 300 bin Sırp bu topraklardan ayrıldı. Hiç kimse, bu kişilerin dönmesi gerektiğini konuşmuyor. Rusya'ya o dönemdeki yardımları nedeniyle minnettarız. Eğer Putin devlet başkanı olsaydı bizi bombalamaya cesaret edemezlerdi" ifadelerini kullanmıştı.