Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere biber gazı ile müdahale ediyor.

Fransa’da emeklik yaşı ile düşük maaş arasında tercih yapmaya zorunlu bırakılan milyonlarca polis, havalimanı ve demiryolu çalışanı, hukukçu, sağlık personeli bugün süresiz greve başladı.

Ülke tarihindeki en büyük grevin yaşandığı Fransa'da polis, sokağa çıkan göstericilere müdahalede bulundu. Yerel kaynaklara göre polis, göstericilere karşı sis bombası ve biber gazı kullanıyor.

​Polis merkezinden saat 3.30'da yapılan açıklamaya göre, 71 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da grev gerginliği: Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor https://t.co/E7CfncxHg0 pic.twitter.com/2XOxHlzwTv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 5, 2019

​Fransa'da yaklaşık 18 bin, Marsilya'da ise 25 bin kişinin gösterilere katıldığı belirtildi.

Bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran Sarı Yelekler gösterilerinin yol açtığı krizden sonra çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Grev kararı, Macron ve hükümetinin tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla alındı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve kimler katıldı?

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları bugünden itibaren süresiz greve gitti.

Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu.