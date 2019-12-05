Fransa’da emeklik yaşı ile düşük maaş arasında tercih yapmaya zorunlu bırakılan milyonlarca polis, havalimanı ve demiryolu çalışanı, hukukçu, sağlık personeli bugün süresiz greve başladı.
Ülke tarihindeki en büyük grevin yaşandığı Fransa'da polis, sokağa çıkan göstericilere müdahalede bulundu. Yerel kaynaklara göre polis, göstericilere karşı sis bombası ve biber gazı kullanıyor.
#SputnikPhotos | Un conteneur en flammes a été renversé sur le boulevard de Magenta: des pompiers sont en train d’éteindre l'incendiehttps://t.co/3f0klmU1Do#GreveGenerale #grevedu5decembre #greve5decembre pic.twitter.com/6tgS6pj4Gf— Sputnik France (@sputnik_fr) December 5, 2019
Polis merkezinden saat 3.30'da yapılan açıklamaya göre, 71 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da grev gerginliği: Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor https://t.co/E7CfncxHg0 pic.twitter.com/2XOxHlzwTv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 5, 2019
Fransa'da yaklaşık 18 bin, Marsilya'da ise 25 bin kişinin gösterilere katıldığı belirtildi.
Grev kararı, Macron ve hükümetinin tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla alındı.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
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