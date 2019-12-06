Hollanda'da yaşayan Türk kadın öldürüldü: Eşi gözaltına alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre olay Amsterdam’ın kuzeyindeki Waterlandplein bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. İhbar üzerine eve gelen Hollanda polisi 44 yaşındaki Hafize Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. 2 çocuk annesi olan Hafize Ş’nin ölümüyle ilgili olarak eşi Mesut Ş. gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin haberinde ailenin üst kat komşusunun sabah saatlerinde daireden sesler duyduğu aktarıldı. Ailenin üst komşusu olan bir kadın, sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, “Sık sık kavga sesleri duyuyordum. Böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin edemezdim” dedi.

Bir süpermarket zincirinin fırın bölümünde çalışan ve aslen Konyalı olduğu açıklanan edilen Hafize Ş.’nin iş arkadaşları ise, sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldiği belirtilen cinayet haberi üzerine 'şok olduklarını' söyledi. Kadın çalışanlardan biri, “Bizimle birlikte fırın bölümünde çalışıyordu. Meslektaşımızın korkunç bir şekilde öldüğünü duyduk. Doğal, neşeli ve herkesin yardımına koşan bir insandı. İnanılır gibi değil” diye konuştu.

Hollanda polisi olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.