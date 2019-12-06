Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, Trump'a 'silah doğrulttu'

Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın geçen yıl G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf, Twitter'da onaylanmamış bir hesaptan paylaşıldı. Kullanıcılar, Tusk'ın eliyle silah işareti yaptığı fotoğrafın gerçek hesaptan yayınlandığını sandı. Tusk daha sonra kendi Twitter hesabında paylaşımı RT'ledi.

Hürriyet'ten Mehmet Can Kömürcü'nün aktardığına göre Avrupa'daki en büyük uluslararası siyasi parti Avrupa Halk Partisi EEP'nin lideri ve AB Konseyi'nin eski başkanı Donald Tusk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sırtına iki parmağını silaha benzer biçimde doğrulttuğu bir görüntü, "Dönemsel türbülanslar olsa da transatlantik dostluğu devam etmeli" notu ile Twitter'da @donaldtuskEPP adlı onaylanmamış bir hesaptan paylaşıldı.

Görüntünün paylaşıldığı onaylanmamış hesabı çok sayıda kişi Tusk'ın gerçek hesabı sandı. Fotoğrafın geçen yıl Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde çekildiği anlaşıldı.

Sosyal medyada büyüyen tartışmalar sayesinde fotoğraftan haberdar olan Tusk kendi Twitter hesabında paylaşımı RT'ledi.

Tusk ve Trump daha önce AB'nin dış politikası konusundaki görüş ayrılıkları sebebiyle anlaşmazlık yaşamıştı.

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