Fransa'da grev 2. gününde: Sendikalar yeni eylem çağrısı yaptı

Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük genel grev bugün ikinci gününde geniş bir katılımla devam ederken, sendikalar yeni eylem çağrısı yaptı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ‘emeklilik reformuna’ yönelik protestolar ikinci gününde de devam ediyor.

Grevin geleceği hakkında beklenen açıklama ise CGT sendikasından geldi. 10 Aralık için yeni bir grev ve eylem çağrısında bulunan sendikanın temsilcisi Catherine Perret, “Hükümet, ülkemizdeki sosyal hoşnutsuzluğun boyutunu anlamakta sınıfta kaldılar ve bazı cevaplar bulma konusunda acele etseler iyi olur” dedi.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU Fransa'daki gerv nedeniyle başta başkent Paris olmak üzere ülkenin dört bir yanında ulaşım durma noktasına geldi.

İşçiler baskıyı artırıyor

Sendika grevin ucunu açık tutarak hükümet üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

Grevin ikinci günüde çok sayıda sektörden işçiler greve gittiğinden başta başkent Paris olmak üzere ülkenin dört bir yanında ulaşım durma noktasına geldi, sağlık ve eğitim hizmetlerinde kaos yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı eylemler nedeniyle bugün de kapalı kalırken, Eyfel Kulesi bugün ziyarete açıldı.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh Fransa'daki grev nedeniyle, başkent Paris'teki metro istasyonları kapatıldı.

Sendikaya göre 1.5 milyon kişi sokaktaydı

Fransa’nın dört bir yanına yayılan eylemlerde dün polisin verdiği sayıya göre 800 bin, sendikaya göreyse 1.5 milyon kişi sokaklara çıktı.

Eylemler nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı ve iç hat uçuşlarının bazıları iptal edildi. Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Çoğu yerde polisle protestocular arasında arbede yaşanırken, 71 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemi; emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor. Sendikalar, onlarca sektörü olumsuz etkilemesi beklenen bu sistemi reddediyor.