İngiltere'nin en tehlikeli tecavüzcüsü yakalandı

Britanya’da hapisten yanlışlıkla 2 kez salıverilen Joseph McCann, bir ağacın tepesinde yakalandı. Seri tecavüzcü olarak anılan McCann’in aralarında 71 yaşında bir kadınla, 11 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 11 kurbanı bulunuyor.

Britanya’nın en korkunç tecavüz ve istismar olaylarıyla bilinen Joseph McCann 2 kez yanlışlıkla hapisten salıverildi. Polisten kaçan McCann bir ağacın tepesinde Metropolitan polisi tarafındna yakalandı.

Cann, ilk olarak, 2008 yılında 85 yaşındaki birinin evine korkunç bir baskın düzenledikten sonra cezalandırıldı. McCann yalnızca Şartlı Tahliye Kurulu'nun kendisini halk için bir tehlike olarak kabul etmediği takdirde serbest bırakılabilirdi ve öyle de oldu. 2017 yılında serbest kalan Joseph McCann kısa bir süre sonra başka bir hırsızlık işledi ve hapishaneye geri gönderildi.

The Joseph McCann case: the error and its implications https://t.co/BW6SonWHNj — The Guardian (@guardian) December 6, 2019

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Kurbanları yaşlı ve genç kadınlar, kız ve erkek çocuklar

Ancak bu sefer de yetkililer onu yanlış bir şekilde kategorize etti ve 18 ay sonra yanlışlıkla otomatik olarak serbest bırakıldı. O da haftalar sonra rastgele kurbanlarını kaçırıp tecavüz etmeye başladı. McCann’in kurbanları arasında 71 yaşındaki bir kadın, 11 yaşındaki erkek çocuk da var.

İki hafta içinde çok sayıda tecavüz ve kaçırma olayına karışan Joseph McCann ilk olarak 21 Nisan’da Watford’da 20’li yaşlardaki bir kadını alıkoyarak bir otomobilin içinde tecavüze etti. 25 Nisan'da ise iki ayrı suç işledi. Yine 20’li yaşlardaki bir kadına Chingford’ta bir araç içinde ve aynı yaşlardaki bir başka kadına Edgware’da yine bir araçta tecavüz etti.

10 gün sonra 5 Mayıs'ta 30’lu yaşlarda bir kadını tutsak aldı, genç bir kıza ve 11 yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz etti. Tüm bunlar aynı yerde oldu. Lancashire’da. Aynı gün bu kez Bury’de 71 yaşındaki yaşlı bir kadına tecavüz etti. Olaydan 2 saat sonra 13 yaşında 2 erkek çocuğu ve bir kız çocuğunu Manchester’da alıkoydu. Kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra da 2 genç kızı Cheshire’da araca binmeye zorladı.