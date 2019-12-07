Yunanistan: Türkiye'nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişimi yasa dışı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya'yla mutabakat muhtırası imzalayarak deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını savundu.

Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan Yunanistan, Ankara'ya tepkisini sürdürüyor.

Yazılı açıklama yapan Yunan Dışişleri, Türkiye ile Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın' yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını belirtti.

Bakanlık, "Anlaşma yoluyla deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin koordinatlarının yayınlanması, Uluslararası Deniz Hukuku ile Yunanistan ve diğer ülkelerin egemenlik haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini doğruluyor" dedi.

Mutabakat muhtırasının Türkiye'nin ikili ve bölgesel düzeyde gerilim istediğini gösterdiğini kaydeden Yunan Dışişleri, bu girişimi kınadıklarını vurguladı.

Kasım sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtmişti.