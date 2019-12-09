Yunan pilot Ege'de Türk savaş gemisine kilitlendi: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki çekti

Türk ve Yunan savaş uçakları arasında Ege Denizi üzerinde sıklıkla yaşanan 'it dalaşı'na bir yenisi eklendi. Ancak bu kez Yunan savaş uçağı bir adım ileri giderek Türk savaş gemisine kilitlend

Ege Denizi üzerinde Türkiye ve Yunanistan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu. Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

Η Τουρκική φρεγάτα στοχοποιημένη από τα Mirage της #HellenicAirForce σε αποστολή ναυτικής κρούσης στο #Αιγαιο Αυτή είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος. Καμία υποχώρηση στα εθνικά συμφέροντα. Καμία έκπτωση στην εθνική κυριαρχία. Υπέρ βωμών και εστιών σε ξηρά, θάλασσα κ αέρα. pic.twitter.com/H4qynMZrlv — Ioannis Nikitas (@Ioannis_Nikitas) December 8, 2019

​Görüntüler sosyal medyada Türk vatandaşları tarafından tepki ile karşılandı.