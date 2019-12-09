Valbuena davasında Benzema'nın beraat talebine ret

Karim Benzema'nın, Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj davasından beraat talebi, Fransa Yargıtay Mahkemesi tarafından reddedildi ve soruşturmanın daha da genişletilmesine karar verildi.

Fransa Yargıtay Mahkemesi, Karim Benzema'nın Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kasedi şantajından beraat talebini reddetti. Tüm üyeleriyle toplanan Yargıtay Mahkemesi, Karim Benzema ile birlikte davanın diğer 2 sanığı Karim Zenati ve Youness Houass'ın beraat ve polis soruşturmasının sona ermesi taleplerini oy birliğiyle kabul etmedi.

Bu noktadan sonra polis, Karim Benzema ve diğer iki kişinin telefon kayıtları dahil dava hakkındaki tüm noktalarda soruşturulmaya devam edecek.

Mathieu Valbuena'nın avukatı Frederic Thiriez, Yargıtay Mahkemesi'nin bu kararı sonrası soruşturmanın daha geniş çaplı devam edeceğini ve sona daha yakın olduklarını açıkladı.