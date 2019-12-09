Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Putin’le dansını anlattı

‘Soçi Diyaloğu’ adlı Rusya-Avusturya toplumsal forumu kapsamında Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencilerine kendi yazdığı ‘Prens Yevgeniy. Meçhullükten Avrupa Tarafından Tanınmışlığa’ kitabını tanıtan Kneissl, ardından gelen soruları yanıtladı.

Bu arada öğrencilerden biri ‘özel bir soru’ sormak istediğini söyleyerek, “Düğününüzün olduğu gün bizim Başkanımızla dans ettiniz. Bu nasıl bir şey?” sorusunu yöneltti. Soru, salonda uzun süreli kahkahalara yol açtı.

Soruyu gülümseyerek yanıtlayan Kneissl, düğününün o zamana kadar katıldığı tüm düğünlerden çok daha neşeli geçtiğini anlattı.

“Birçok sıkıcı düğünde bulundum. Benimki hiç sıkıcı değildi” diyen Kneissl, Putin’le yaptıkları dansı anımsayarak Rus liderin ‘çok güzel bir terbiyeye’ işaret eden eski görgü kurallarını iyi bildiğini vurguladı.

Putin’in dans etiketinde nezaket unsuru olarak görüldüğü üzere danstan önce kendisini eğilerek selamladığını anlatan Kneissl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eski kuralları benimsemiş olan centilmenlerle zaman geçirmek her zaman hoştur, Vladimir Putin ile yaptığım sohbetler benim için çok değerli. Tabii o an ve o dans, toplum tarafından farklı şekillerde algılandı, bunu açıkça görebiliyorum. Ancak size tek bir tavsiyede bulunabilirim, kendinizi sadece bilgiye, gerçeklere ve kitaplara kaptırmayın. Hayatta başka şeylerin de olduğunu unutmamalısınız.”

Rusya lideri Vladimir Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetine icabet ederek geçen yıl geleneksel Alp köylüsü düğününe katılmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in düğünde kalabildiği 1 saat içinde nikah törenine katıldığını, kadeh kaldırarak Almanca konuşma yaptığını ve gelinle dans ettiğini ifade etmişti.