Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye çağrı: Türkiye - Libya anlaşmasına yaptırım uygulansın

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Yunanistan'dan yeni bir tepki daha geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nden (AB) söz konusu anlaşmayı 'açıkça kınamalarını' istedi ve yaptırım talebinde bulundu.

"Yunanistan, konuyla ilgili Fransa, İtalya, Kıbrıs ve Hollanda'dan geniş kapsamlı destek aldı" diyen Dendias, 'konuyu değerlendirmek üzere' İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de bir araya geleceklerini açıkladı.

Dendias ayrıca, Türkiye'nin bu adımının suiistimal olduğunun altını çizdiğini söyledi ve "Yunanistan, kendi egemenliğini ve bu egemenliğinden doğan haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacak" ifadelerini kullandı.