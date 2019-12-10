Dairesini yabancı uyruklulara kiralamak istemeyen ev sahibine bin euro para cezası

Almanya'nın Augsburg kentinde bir mahkeme, dairesini yabancı uyruklulara kiralamak istemeyen ev sahibini bin euro para cezasına çarptırdı.

Almanya'nın Augsburg kentinde dairesini sadece Almanlara kiralamak isteyen bir ev sahibi, Afrikalı bir kiracı adayının açtığı davayı kaybetti.

DW Türkçe'nin haberine göre, ev sahibinin dairesini kiralamak için verdiği ilanda 'Sadece Alman" kiracı istediğini belirtmesi, mahkemece 'yabancılara yönelik açık ayrımcılık' olarak değerlendirilerek, bu ayrımcılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine hükmedildi.

'Suçlar ve eylemler vatandaşlar değil insanlar tarafından işlenir'

Yargıç Andreas Roth, kendisine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle ev sahibi hakkında dava açan Burkina Fasolu davacıyı tamamen haklı bularak, "Yabancılara yönelik bu şekilde açık bir dezavantaj yaratılması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Roth, "Suçlar ve eylemler vatandaşlar değil insanlar tarafından işlenir" ifadesini kullandı.

Ev sahibi, ayrımcılık nedeniyle Afrika kökenli kiracı adayına bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca ev sahibini bir daha 'Sadece Alman'a' türünden bir ifade içeren ilan vermekten men etti.