AB’den Paris zirvesiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB), Paris’te düzenlenen ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesinin Minsk anlaşmalarının uygulanması için bir ‘fırsat penceresi’ olduğunu belirterek, zirvede kabul edilen önlemlerin hızlı ve eksiksiz olarak uygulanması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan açıklamada, ''Normandiya Dörtlüsü' çerçevesinde yapılan zirvede kabul edilen önlemler ve taraflar arasında etkileşimin yeniden başlaması önemli adımlardır. Kabul edilen önlemlerin hızlı ve eksiksiz olarak uygulanması oldukça önemlidir. Normandiya formatındaki görüşmelerin yeni dinamikleri, taraflarca Minsk anlaşmasının tam olarak uygulanmasına geçmek için kullanılması gereken bir fırsatlar penceresidir” ifadelerine yer verildi.

Bu faktörlerin, Doğu Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesinin yanı sıra AB ile Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir iyileşmeye katkıda bulunmanın anahtarı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamanın devamında “AB, Ukrayna tarafından sergilenen yapıcı yaklaşımı takdir ediyor ve Rusya’nın Minsk anlaşmasının tam olarak uygulanabilmesi için etkisini kullanmasını bekliyor” ifadeleri yer aldı.