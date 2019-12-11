Kızıl Haç, Donbass'taki mahkum takasında aracı olmaya hazır

Paris’te düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri yıl sonuna kadar yeni bir mahkum takası yapılması ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin (ICRC) yanı sıra diğer uluslararası kuruluşlara Donbass'taki çatışmalarla bağlantılı olarak tutulan mahkumlara erişim imkanı sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

ICRC, mahkumları ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

ICRC basın servisinden yapılan açıklamada, "Tüm tarafların kabul etmesi halinde ICRC, her iki tarafın elindeki tutukluların eş zamanlı olarak serbest bırakılması için kendini tarafsız aracı olarak önermeye hazırdır. ICRC'nin asıl rolü, mahkumların bu sürece katılmayı kabul etmeleri ve fiziksel durumlarının buna izin verdiğinden emin olmaktır" ifadelerine yer verildi.