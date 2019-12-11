Macron tartışmalı emeklilik reformunu sunarak sendikaların restini gördü

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrar ettiği emeklilik reformu planının son hali, Başbakan Edouard Philippe tarafından "Adaleti sağlayacak" savunusuyla açıklandı.

Herkes için aynı şekilde geçerli bir emeklilik sistemi kurmanın zamanının geldiğini söyleyen Başbakan Philippe, "Nesillerarası yeni bir antlaşma öneriyoruz. Puan tabanlı sistem herkes için aynı olacak" dedi.

Özel emeklilik rejimlerini sona erdireceklerini ve yeni sistemden en kazançlı çıkacakların kadınlar olacağını belirten Philippe, yeni sistemin emeklilik süresini tamamlayanlara en az 1000 euro emeklilik maaşını garanti ettiğini duyurdu.

Günlerdir süren grev ve protestolar karşısında emeklilik yaşı yükseltilmedi.

Resmi emeklilik yaşı 62 olarak kalsa da hükümet emekçileri 'indirim ve prim sistemi' kullanarak daha uzun zaman çalışmaya teşvik edecek.

Emek piyasasına yeni katılanlara da yeni sistemin onlara tam manasıyla uygulanmaya başlamasının 2022'de başlayacağı haberi verildi.

"Herkese eşit" vurgusuna rağmen, yeni sistem, askerler, itfaiyeciler ve polislerin erken emeklilik haklarına dokunmuyor.

Philippe, "Tehlikeli meslekler yapanların erken emeklilik imtiyazlarını koruyacaklarını iç güvenlik güçleri mensuplarına teyit ederim" dedi.

Paketin parlamentoda şubat ayında tartışılmaya başlanacağını belirten Fransa Başbakanı, "Bu reformun adil olduğuna inanıyorum ve tamama erdirmeye kesinlikle kararlıyım" vurgusu yaptı.

Emeklilik reformuna karşı emekçilerin 7 gündür sürdürdüğü greve öğrenciler de destek verirken, sendikalar salı ve geçen perşembe günü düzenlenen kitlesel protesto gösterileri için yarın ve 17 Aralık'ta tekrar sokağa dökülme çağrısı yaptı.