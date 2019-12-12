Kayıt
03:42 12 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

    İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in

    © REUTERS / JUAN MEDINA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103768/38/1037683857.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/201912121040819173-ispanyada-hukumet-kurma-gorevi-sosyalist-lider-pedro-sanchezin/

    İspanya Kralı 6. Felipe, ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından en fazla oyu alan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve geçici hükümetin başbakanı Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
    © REUTERS / Susana Vera
    İspanya'da Başbakan Sanchez, hükümet kurmak için gerekli oyu alamadı
    Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 350 sandalyeli meclise giren tüm siyasi partilerin liderleriyle iki gün ayrı ayrı görüşmeler yapan Kral 6. Felipe, hükümeti kurma görevini PSOE lideri Sanchez'e verdi. Görevini aldıktan sonra basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Yeni bir seçim olmamasını umuyoruz. İspanya'nın istikrarlı bir döneme ihtiyacı var" dedi. 

    Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanyolların "siyasi partiler arasında kavgadan bıktığını ve siyasete tekrar inanmak istediğini" söyleyen Sanchez, "ilerici ve tüm siyasi güçlerle diyalog halinde olan bir hükümet kuracaklarını" ifade etti. Sanchez, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile ön anlaşmaya vardıkları koalisyon hükümeti için dışarıdan desteğine ihtiyaç duydukları ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile devam eden müzakerelere de değinerek, "Müzakereler ihtiyatlı bir şekilde yürütülmeli ve varılan anlaşmalar kamunun bilgisine açık olarak sunulmalıdır. Bu anlaşmalar elbetteki anayasal çerçevede olmalıdır." dedi. 

    Sosyalist lider, gelecek hafta başından itibaren tüm siyasi partilerin liderleri ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla görüşmeler yapmaya başlayacağını duyurdu. Sanchez'in mevcut şartlarda, Noel Bayramı'nın olacağı 25-26 Aralık tarihinden önce mecliste güven oylamasına gitmesi zor gözükürken, hükümetin kurulmasının ocağa sarkabileceği tahmin ediliyor.

    Katalanlar bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor 

    © AFP 2019 / JASPER JACOBS
    Kendi isteğiyle Belçika’da teslim olan Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı
    Bu arada sol koalisyon hükümetinin kurulması için dışarıdan desteği zorunlu gözüken ERC, bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor. ERC, sol koalisyon hükümetine destek vermek için hüküm giyen ve cezaevinde bulunan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını, aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu yurt dışına kaçanların geri dönüşlerinin garanti edilmesini ve Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasal bir referandum yapılmasını talep ediyor.

    İspanyol meclisinde çoğunluk için 176 sayısı gerekirken, sol koalisyon hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin 120 ve Unidas Podemos'un ise 35 milletvekili bulunuyor. Mecliste mevcut durumda 16 siyasi parti bulunurken, küçük siyasi partilerden 6'sı sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek vereceğini açıkladı.

    İspanya'da 350 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

    PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 89, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı EH Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.

     

    İlgili konular:

    İspanya'da sol koalisyon yeterli desteği bulmadı
    İspanya, Türkiye'de konuşlu füze savunma misyonuna 2020'de de devam edecek
    İspanya Başbakanı Sanchez dokunulmazlıkları kaldırmak istiyor
    Etiketler:
    Seçim, Hükümet, Pedro Sanchez, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Saray Köprüsü'nün ışıklandırılması.
    Yılbaşı süslemeleriyle masallardan fırlamış gibi görünen St. Petersburg
    Karikatür
    'ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı alınması durumunda, İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet