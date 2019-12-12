Almanya'dan ABD'ye Kuzey Akım-2 mesajı: Avrupa Enerji Politikası'na ilişkin kararlar Avrupa'da alınır

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, ABD’nin Kuzey Akım- 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yaptırımlarına ilişkin yorumda bulundu.

Maas, "Avrupa Enerji Politikası'na ilişkin kararlar Avrupa'da alınır. Dış müdahaleyi ve -prensip olarak- sınır ötesi yaptırımları reddediyoruz" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, Noel'den önce onaylanmak üzere Kuzey Akım-2 projesine karşı yaptırım içeriklerinin ABD 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na eklenmesine takiben geldi.

"Decisions on European Energy Policy are taken in Europe. We reject foreign interference and, as matter of principle, extraterritorial sanctions." - Foreign Minister @HeikoMaas on possible US sanctions against @NordStream2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 12, 2019

ABD Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, çeşitli alanlarda Rusya’ya karşı mücadele için fon öngören 2020 savunma bütçesini kabul etti. Özellikle, kararlaştırılan yasa tasarısı, Kuzey Akım-2 ve Türk doğalgaz boru hatlarının yapımı için yaptırımlar içeriyor. Belge ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasını bekliyor.



Kuzey Akım- 2 projesi Rusya kıyıları boyunca Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını kapsıyor. Projenin 2019’da tamamlanması gerekiyordu. Boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya’nın önemli ekonomik mıntıkalarından geçecek.

Bir çok Avrupa ülkesi projeye karşı

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Kuzey Akım-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Avrupa Birliği’ne kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapan, aralarında Polonya, Letonya ve Litvanya’nın da olduğu bir dizi Avrupa ülkesi ve tabii ki ABD, projeye karşı bir duruş sergiliyor.

Projeye karşı çıkanlar projenin politik olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor. Rus tarafı ise Kuzey Akım-2'nin kesinlikle ticari ve rekabetçi olduğunu ve Ukrayna üzerinden AB'ye Rus gazı geçişinin askıya alınmadığını defalarca açıkladı.