Yunan lider, ‘Türkiye’nin provokasyonuna’ karşı AB’nin desteğini umuyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği Zirvesi’nden beklentisinin, “Türkiye’nin provokasyonu” ile ilgili Atina’ya destek verilmesi olduğunu belirtti.

Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına gelen Miçotakis, gazetecilere açıklamasında, “Bugün meslektaşlarıma sadece Akdeniz’in doğusundaki olaylarla ilgili bilgi vermeyeceğim, Türkiye’nin provokasyonuna karşı onlardan pratik destek isteyeceğiz, ki alacağımdan eminim” dedi.

Yunan lider, “Libya ve Türkiye arasındaki sözde mutabakat geçerli değil. Ülkenin egemen haklarını kaba bir şekilde ihlal ediyor ve hiçbir yasal gücü yok. Avrupa, Türkiye’nin provokasyonuna karşı diplomatik ‘duvar’ örüyor. Ve tüm bu süreç boyunca ülkemiz yalnız değil, güçlü müttefikleri var” ifadelerini kullandı.