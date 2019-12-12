Yunan lider, ‘Türkiye’nin provokasyonuna’ karşı AB’nin desteğini umuyor

Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına gelen Miçotakis, gazetecilere açıklamasında, “Bugün meslektaşlarıma sadece Akdeniz’in doğusundaki olaylarla ilgili bilgi vermeyeceğim, Türkiye’nin provokasyonuna karşı onlardan pratik destek isteyeceğiz, ki alacağımdan eminim” dedi.Twitter
Yunan lider, “Libya ve Türkiye arasındaki sözde mutabakat geçerli değil. Ülkenin egemen haklarını kaba bir şekilde ihlal ediyor ve hiçbir yasal gücü yok. Avrupa, Türkiye’nin provokasyonuna karşı diplomatik ‘duvar’ örüyor. Ve tüm bu süreç boyunca ülkemiz yalnız değil, güçlü müttefikleri var” ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)