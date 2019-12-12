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21:38 12 Aralık 2019
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    Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan feribotla Pire limanına getirilen sığınmacılar

    Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla sığınmacı çıktı

    © REUTERS / Giorgos Moutafis
    Avrupa
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    Midilli Adası'na son iki günde 500'den fazla sığınmacının çıktığı bildirildi.

    Yeryüzünde Cehennem
    © Sputnik /
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Yunanistan'da yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere sığınmacıların ülkenin çeşitli şehirlerindeki kamplara taşınması devam ederken, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların kötü hava koşullarına rağmen başta Midilli Adası olmak üzere Ege adalarına geçişlerinde artış yaşanıyor.

    Yunan basınında çıkan haberlerde, son 48 saatte Midilli Adası'na 525, Sakız'a 40 ve Sisam Adası'na 52 sığınmacının geçtiği belirtildi.

    Son verilere göre, Midilli'deki 3 bin kapasiteli Moria Kampı'nda 17 bin 621 sığınmacı kalıyor.

    Kamptaki aşırı yoğunluk nedeniyle dışarıdaki toprak arazide yazlık çadırlarda kalan sığınmacıların yaşadıkları zorluklar sık sık basına yansıyor.

    Yunan hükümeti, yıl sonuna kadar Ege adalarında kalan 20 bin sığınmacıyı ana karaya taşımayı hedeflediğini duyurmuştu.

    Öte yandan, Midilli'de yeni kamp kurulmasına tepki gösteren Kalloni bölgesi sakinleri dün Kaloni Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişti.

    İtfaiyeciler Birliği, Polis Memurları Birliği ve yerel yönetim çalışanlarının da katılımıyla hükümetin göç politikalarının protesto edildiği gösteri nedeniyle dükkanlar kepenk indirmiş, bazı yollar da sembolik olarak trafiğe kapatılmıştı.

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    Etiketler:
    Sığınmacı, Midilli, Yunanistan
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