AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak

Liderlerin anlaşma sağlayacağını umduğunu aktaran Michel, iklimde dengenin sağlanmasının çok önemli bir hedef olduğunu söyledi.
Ülkesinde gerçekleşen seçimler nedeniyle zirveye katılmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u da temsil edecek Michel, seçimler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, çıkan sonuçları takip edeceklerini, seçmenlerin tercihlerine saygı duyduğunu ifade etti.
Merkel: Dünyaya güçlü mesaj verir
Zirve girişinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim dengesini sağlaması dünyaya güçlü bir mesaj verir" dedi. Toplantıda, Avrupa'yı 2050'ye kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüştürmeyi hedefleyen Avrupa Yeşil Anlaşması'nın değerlendirileceğini belirten Merkel, göreve 1 Aralık'ta başlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Michel ile yakın iş birliği içinde çalışmayı "dört gözle" beklediklerini sözlerine ekledi.
Macron: Liderleri ikna etmeye çalışacağım
Macron, AB'nin gelecekteki uzun dönemli bütçesinin Ortak Tarım Politikasını koruması gerektiğini belirterek, "Avrupalı çiftçileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Gıdada bağımsızlığı koruyan ve kaliteli gıda üreten bir Avrupa'ya inanıyorum." diye konuştu.
Leyen: Hareket etmemiz gerekiyor
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, açıkladıkları Avrupa Yeşil Anlaşmasına verilen desteği umut verici bulduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin ne kadar yıkıcı olduğunu görüyoruz ve hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi. Leyen, İngiltere'de bugün yapılan seçim sonuçlarını liderlerle yarın değerlendireceklerini ifade etti.
Babis, Fransa'nın 60 nükleer santrali bulunduğuna ve elektriğinin yüzde 63'ünü nükleerden sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Polonya, elektriğinin yüzde 68'ini kömürden sağlıyor. Çekya yüzde 37'sini kömür, 33'ünü nükleerden üretiyor. Aynı zamanda nükleere karşıt Avusturya enerjisinin yüzde 25'ini Çekya'daki nükleer santralden alıyor. Avusturya’nın durumu komik çünkü onlar için enerji ürettiğimiz kaynağı protesto ediyorlar. Şimdi iklimde dengeyi sağlasak Avusturya enerjisiz kalır. Özellikle Avusturya’nın yaklaşımını anlamıyorum."
Morawiecki: Polonya'ya maliyeti yüksek
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "İklim hedeflerini yakalamak için planlanan dönüşümün Polonya'ya maliyeti diğer ülkelere göre çok daha yüksek." diye konuştu. Morawiecki, bu alanda Polonya halkına zarar verecek bir dönüşüm modelini kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Zirve öncesi protestolar
Liderler Zirvesi öncesinde çevre örgütü Greenpeace üyesi bir grup protesto gerçekleştirdi.
Binanın yandığı görüntüsünü veren 3 boyutlu biçimde hazırlanmış posterler dikkati çekti.
Öte yandan, Malta'nın büyükelçiliği önünde toplanan bir grup ise Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastini protesto etti.
Grup, Avrupa'da basın özgürlüğü çağrısı yaptı.
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