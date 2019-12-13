İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

İşçi Partisi'nin 1935'ten sonra en kötü seçim performansı

Seçim sonuçları, muhafazakarlar açısından 32 yıl önce Margret Thatcher'ın İşçi Partisi'ne karşı 102 sandalyeyle kurduğu üstünlükten bu yana İngiltere siyasal tarihinin en büyük zaferi olarak nitelendirirken, İşçi Partisi'nin ise 1935'ten bu yana gösterdiği en kötü seçim performansı olduğu biliniyor.