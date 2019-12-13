Moldova, Türk Akımı’ndan gaz almaya hazır olduğunu açıkladı

Moldovagaz basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Moldova’nın Trans-Balkan koridorunun ters yönünden Türk Akım gazı almasını sağlayacak doğal gaz boru hattının inşası son aşamada ve 20 Aralık’ta tamamlanacak. Moldova gaz alımına 1 Ocak 2020’de başlayabilecek.

Trans-Balkan koridorundan Türkiye’ye ulaştırılan Rus gazı, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan geçiyor. Gazprom Eksport, Ukrayna ile yapılan gaz transit anlaşmasının sona ermesiyle bağlantılı olarak Trans-Balkan boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikini 2020’den itibaren durdurmayı planladığını duyurdu.

Moldovagaz’dan yapılan açıklamada, “Trans-Balkan koridorundan ters yöne gaz alma çalışmaları son aşamada. Şu anda, tüm kaynaklar çalışmaların 20 Aralık tarihine kadar tamamlanmasına odaklanmış bulunuyor. Trans-Balkan koridoru 1 Ocak 2020’den itibaren Moldova için açık hale gelmiş olacak” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu hattın Ukrayna üzerinden transit doğal gaz tedarikinin imkansız hale gelmesi durumunda kullanılması planlanıyor. Moldova, ters yönden doğal gaz alabilmek için Şebelinka-Dnepropetrovsk- Krivoy Rog-İzmail doğal gaz boru hattındaki Kauşani gaz ölçüm istasyonunu yeniden kurdu.

Moldova, mavi yakıtı Gazprom ile 2008’de imzaladığı sözleşme kapsamında alıyor. Fiyatların küresel piyasalardaki petrol fiyatlarına göre belirlendiği sözleşme bu yılın 31 Aralık tarihinde sona eriyor.