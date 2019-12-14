Bulgaristan Başbakanı Borisov’dan AB’ye sitem: Güney Akım’ın iptali Türkiye’yi gaz terminaline dönüştürdü

AB liderler zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan Borisov, düzenlediği basın toplantısında, “Dün yine sert tepki verdim, çünkü meslektaşlar tekrar Türkiye konusunu gündeme getiriyor” dedi.

Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlara dedim ki, tamam, peki Güney Akım’ın iptali Türkiye’yi temel gaz dağıtıcılardan biri yapmadı mı? Türkiye’yi bu oyunun içine sokan siz değil misiniz? Çünkü eğer bugün Güney Akım olsaydı, AB Komisyonu’nun elinde Bulgaristan-Ukrayna aracı olurdu. Ama şimdi üçüncü aktör ortaya çıktı, Türkiye. Ve bunu biz yaptık, Avrupa Birliği yaptı”.