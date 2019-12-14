Ukrayna Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi milletvekili Rinat Kuzmin, ülkesinin Batılılarla olan yakın ilişkilerini eleştirdi.

Ukrayna’da yayın yapan ‘112 Ukrayna’ kanalına konuşan Kuzmin, “Batı küratörleri neden Ukrayna’ya ihtiyaç duyuyor? İki hedef görüyorum. Birincisi, kaynakların yağmalanması, ikincisi ise Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kullanılması. Bu başkanlar bizden bir koloni yarattı. Sonuç olarak, jeopolitik ölçekte ülkelerin ve kıtaların yaşamına yön veren bazı amcalar, Ukrayna’da Ukraynalıların eliyle Rusya’ya karşı savaşmaya ve bu arada ülkeyi soymaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

Eski Ukrayna Devlet Başkan Pyotr Poroşenko’ya Rusya’ya karşı saldırgan eylemler karşılığında ülkeyi soyma izni verildiğini ve yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin de selefinden bir farkı olmadığını belirten Kuzmin, “Poroşenko ve Zelenskiy’nin politikaları arasında bir fark görmüyorum. Çünkü ikisi de bağımsız değil. Onlar dışarıdan yönetiliyorlar” diye konuştu.