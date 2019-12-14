'Türk Akım, enerji kaynaklarının tedariğini çeşitlendirmek için en iyi seçenek'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Akım’ın enerji kaynaklarının tedariğini çeşitlendirmek için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Peter Szijjarto, Macaristan’ın Türk Akım’a katılmasıyla ilgili soruya "Şu anda enerji kaynaklarımızı ve tedarik yollarını çeşitlendirmekle ilgileniyoruz. Tedarik yollarının çeşitlendirilmesi için en olası senaryo Türk Akım’dır" şeklinde yanıt verdi.

Szijjarto konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bulgaristan kısmının planlandığı şekliyle inşa edileceğini umuyoruz. Sırp dostalrımızın programa uygun hareket ettiklerini görüyoruz. Macar-Sırp sınırını açmaya hazırlanıyoruz. 2021 yılı sonunda 9.8 milyar metreküp gazın Macaristan’a güney yönünden geleceğini umuyoruz. Tedarik kaynakları ve yollarını çeşitlendirmekle ilgileniyoruz. Bu nedenle Türk Akım çok gerçekçi bir senaryo."

"Türk Akım, Karadeniz’in dibinden Türkiye’nin Avrupa yakasına ve oradan Yunanistan sınırına kadar uzanan doğal gaz boru hattıdır" diyen Szijjarto, "İlk hat Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattın da Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşıması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.