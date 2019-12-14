Kiev, Donbass’a BM barış gücü misyonu konuşlandırılmasını istiyor

‘Ukrayna’ televizyon kanalına konuşan Pristayko, Kiev’in şu anda Minsk anlaşmaları kapsamında mümkün olan her şeyi yapmaya çalıştığını vurgulayarak “Minsk çerçevesinde yeni bir şey konuşamayacağımızı anladığımızda, bir sonraki adıma geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki adımın büyük olasılıkla barış gücünün konuşlandırılması olacağını belirten Pristayko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ekibinin ‘bu konuyla ilgili bazı planları olduğunu’ kaydetti.

Ukrayna, Donbass’a BM barış gücünün konuşlandırılması için çaba sarfediyor. Kiev, barış gücü misyonunun geniş yetkilere sahip olmasını ve Rusya sınırına kadar, bölge genelinde konuşlandırılmasını talep ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada,Ukrayna’nın güneydoğusuna barış gücü konuşlandırılmasından yana olduğunu, ancak bu misyonun sadece AGİT personelininin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olması gerektiğini vurgulamıştı.