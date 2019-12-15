İngiltere İşçi Partisi Lideri Corbyn: Ağır bir yenilgi yaşadık, sorumluluğumu kabul ediyorum

İngiltere'de Muhafazakâr Parti ve Boris Johnson’la devam kararının çıkmasının ardından İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, The Guardian’da bir makale kaleme aldı. Corbyn, “Ağır bir yenilgi yaşadık ve bununla ilgili sorumluluğumu kabul ediyorum” diyerek partinin yakın bir zamanda yeni bir lider seçeceğini duyurdu.

Corbyn, yazısına İşçi Parti’nin iki yıl içinde halkoyunu yüzde 10’dan 8’e düşürdüğü gerçeğiyle başladı. Corbyn iki yıl arasındaki sonucun birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini şu sözlerle anlattı: “Son birkaç yıl ardı ardına gelen siyasi iniş çıkışlar yaşandı: İskoç bağımsızlık kampanyası, İşçi Partisi’nin değişimi, Brexit ve şimdi de Johnson’ın ‘Brexit’i halletmek’ kampanyasıyla gelen zafer. Bunların hiç biri tesadüf değil” dedi.

T24'ün aktardığına göre, seçim kampanyasında boyunca öne çıkardıkları meseleler hakkında yorum yapan Corbyn, “Tasarruf, şirket gücü, eşitsizlik ve iklim krizi meselelerinde tartışmayı kazandığımız ve siyasi tartışmanın temellerini yeniden yazdığımız için gurur duyuyorum fakat bir değişim için bunu mecliste çoğunluğa çevirme konusunda başarılı olamadık” dedi. Corbyn sözlerine şöyle devam etti; “Politikamızın popüler olduğuna şüphe yok, asıl soru bu kez sağlayamadığımız başarıyı gelecekte nasıl sağlayacağımız”

İşçi Partisi’nin kaybettiği seçmenlere de değinen Corbyn, “Birçok seçmenin kaybedilmiş güvenini yeniden kazanmak için hızlı bir yol yok. Büyüklük sağlamak onları geri getiremeyecek. İşçi Partisi onların güvenini kazanmalı” dedi.

Corbyn, "Ağır bir yenilgi yaşadık ve bununla ilgili sorumluluğumu kabul ediyorum. İşçi Partisi’nin yakında yeni bir lideri olacak fakat bu kim olursa olsun hareketimiz daha eşit ve adil bir toplum ve sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya için çalışmaya devam edecek" dedi.

İngiltere'de 2010'dan bu yana iktidar olamayan İşçi Partisi, Muhafazakarlara üst üste dördüncü defa bir seçimde kaybetmiş oldu. Corbyn, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından istifa edeceğini açıklamıştı.