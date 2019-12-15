Donetsk, Kiev’e kuvvetlerin çekileceği yeni alanlar önermeye hazır

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ateşkesi izlemeye yönelik Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi (JCCC) Başkanı Ruslan Yakubov, Kiev’e kuvvetlerin çekileceği yeni alanlar önermeye hazır olduklarını belirtti.

Yakubov, DPR’nin Normandiya Dörtlüsü’nün Donbass’ta tam bir ateşkes sağlamaya yönelik adım atılması kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Sputnik’e konuşan Yakubov, “Çekilme alanları meselesi, güvenlik çalışma grubu tarafından ele alınmalı ve Minsk Temas Grubu tarafından 21 Eylül 2016 tarihli Çerçeve Kararı temelinde onaylanmalıdır” dedi.

Askeri güç ve araçların çekileceği alanların silahsızlandırılması konusunun Çerçeve Kararına ilave edilmesinin önemine vurgu yapan Yakubov, “Petrovskiy bölgesindeki pilot alanda askeri güç ve araçların çekilmesi deneyimi, Ukrayna tarafının güvenlik garantisine rağmen, ateşkes şartlarını ihlal ederek çekilmeyi gerçekleştiren insanları risk altında bıraktığını gösterdi” ifadelerini kullandı.