Estonyalı bakandan 'dünyanın en genç başbakanı' hakkında garip çıkış: Kasiyer kız, kızıl komplonun bir parçası

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme’den, ‘dünyanın en genç başbakanı’ Sanna Marin’e beklenmedik bir tepki geldi. ‘Kasiyer kız’ dediği Marin’in göreve uygun olmadığını belirten Helme, tarihin tozlu sayfalarını da açarak ülkede yeni bir ‘Bolşevik komplo’ peşinde olduğunu savundu.

Finlandiya’nın yeni, dünyanınsa ‘en genç başbakanı’ olan Sanna Marin henüz yeni görevinde ilk haftasını doldurmadan ilk sert tepkiyi Estonya’dan aldı.

Estonya’nın sağcı Muhafazakâr Halk Partisi’ne mensup İçişleri Bakanı Mart Helme, Marin’in göreve uygun olmadığını savundu ve onu, ‘yeni bir Bolşevik komplonun’ parçası olmakla suçladı.

Estonya’da yayın yapan ERR radyosuna konuşan Mart Helme, çarlık Rusyası’ndaki 1917 devriminin ardından Finlandiya’da yaşanan ve hâlâ ülkede acı verici olarak kabul edilen iç savaşı hatırlattı. O dönemin sosyalistleri ‘Kızıllar’ ile Finlandiya’daki mevcut merkez sol hükümet arasında paralellik kuran Helme, Sanna Marin’in ülkesinin çıkarlarını ne kadar koruyacağını sorguladı.

Helme, “Şimdi Kızılların Beyazlar üzerindeki intikamını bir dereceye kadar görebiliriz. Şöyle ki Finlandiya’yı tasfiye etmek isteyen Kızıllar iktidara geldi ve şimdi Finlandiya'yı Suomi veya Finlandiya adını taşıyacak bir tür bir tür Avrupa eyaleti yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Lenin’den alıntı yaptı

Mart Helme hızını alamayarak Devrimin liderleri Vladimir Lenin’den de alıntı yaptı.

Devrimden önce “Bizler ütopist değiliz. Kalifiye olmayan bir işçinin ya da aşçının, devlet idaresinin işini derhal alamayacağını biliyoruz” diyen Lenin’in bunu aksine çevirmeye dair verdiği söze atıf yapan Estonyalı Bakan, “Lenin’in her aşçı yamağının bakan olabileceğini söylediğini hatırlıyorum, ya da her neyse. Şimdi kasiyer bir kızın başbakan olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda öbür sokak aktivistleri ve cahiller de hükümet üyeleri oluyor” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / LEHTIKUVA Finlandiya'da koalisyon ortakları olan ve her biri 30'lu yaşlarında olan Sanna Marin, Li Andersson, Katri Kulmuni ve Maria Ohisalo yeni kabinede birlikte görev yapacak.

Mart Helme’nin yorumları pek çok Finlandiyalının tepkisini çekerken bir açıklama da Estonya Başbakanı Juri Ratas’tan geldi.

Finlandiya’nın ‘yakın bir dost ve yoldaş’ olduğunu belirten Ratas, hangi partiler ya da koalisyonlar tarafından yönetilirse yönetilsin iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan etkilenmeyeceğini belirtti.

Finlandiya, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan Ekim Devrimi sonrasında bağımsızlığını kazandı. Devrimden bir yıl sonra 1918’de Finlandiya'da iç savaş patlak verdi. Savaş sırasında sosyalistler ‘Kızıllar’ olarak, karşı taraftaki anti-sosyalistler ise ‘Beyazlar’ olarak adlandırıldı. Savaş boyunca 37 bin kişi yaşamını yitirdi.