Estonya 'kasiyer kız' ifadeleri için Finlandiya'dan özür diledi

İçişleri Bakanı Helme'nin bir röportajında dünyanın en genç başbakanı unvanının da yeni sahibi 34 yaşındaki Marin hakkında kullandığı "Şimdi kasiyer bir kızın başbakan olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda öbür sokak aktivistleri ve cahiller de hükümet üyeleri oluyor" ifadesi, iki ülke arasında krize neden oldu.

Eski Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet, Helme'nin bu ifadelerinin Estonya-Finlandiya ilişkilerine ciddi zarar verdiğini, Helme'nin görevine son verilmesi gerektiğini savundu.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan olayın ardından Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid, Fin mevkidaşı Sauli Niinistö'ye özür mesajı göndererek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bu arada, yaşanan skandalın ardından birçok Estonyalı bakan da sosyal medyadan #ProudOfIt (Bundan dolayı gururluyuz) etiketiyle paylaşımlar yaparak gençliğinde tezgahtarlık yapan Marin'e destek oldu.

Kamyon şoförlüğünden gazete satıcılığına kadar gençlik dönemlerinde yaptıkları işleri paylaşan bakanlar, aşırı sağ siyasetteki nefret söylemlerini kınadı.