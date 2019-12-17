Yunan Dışişleri Bakanı ve BM Genel Sekreteri, Türkiye-Libya mutabakatını görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Libya'daki Trablus hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının yasal gücü olmadığını, çünkü böyle anlaşmaları imzalama yetkisi olmayan Trablus hükümeti tarafından imzalandığını savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede öncelikle Türkiye ve Libya'da Trablus hükümeti arasında imzalanan iki mutabakatı gündeme getirdiğini açıkladı.

Yunan bakan, “BM Genel Sekreteri’ne Yunanistan’ın görüşünü, yani görüşümüze göre, halihazırda Libya’nın varlığını ve uluslararası temsilciliğini düzenleyen Libya Siyasi Anlaşması’na (Suheyrat Anlaşması) uygun olarak böyle yetkisi olmayan hükümet tarafından imzalandığı için bu mutabakatların yasal gücünün olmadığını anlatma fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.

Dendias ayrıca BM Genel Sekreteri'ne, 'Türkiye’nin, uluslararası deniz hukukuna aykırı olan ve Libya’ya dayatılan görüşlerinin bölge için yarattığı tehlikeleri' anlattığını söyledi.

Guterres'in onu dikkatlice dinlediğini dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı, "BM Genel Sekreteri, beklediğimiz gibi, BM hukukçularının da görüşünü almak için Libya konusunu BM’nin hukuk servislerine ileteceğini söyledi" dedi.