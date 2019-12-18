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    IKBY'de Peşmerge savaşçılarının mezuniyet töreni

    İtalya Savunma Bakanı Guerini: Peşmerge'ye yardımlar sürecek

    © AFP 2019 / Safin Hamed
    Avrupa
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    İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ülkesinin IKBY'deki Peşmerge güçlerine yardımlarının devam edeceğini söyledi.

    Peşmerge
    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil'deki konutunda kabul etti. 

    IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Guerini ile Barzani, askeri iş birliği ve terör örgütü IŞİD'le mücadele konularını ele aldı. 

    Guerini, görüşme sırasında terörün Irak'ta tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İtalya'nın IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin önemli bir partneri olarak Peşmerge güçlerine yardımı sürecek." ifadesini kullandı.

    IKBY Başbakanı Barzani de Peşmerge güçlerine verilen destek dolayısıyla İtalya'ya teşekkür ederek, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu. 

    Guerini, Irak ziyareti çerçevesinde önce başkent Bağdat'a giderek, Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari ile bir araya gelmişti. 

    IŞİD'in Haziran 2014'te Irak topraklarının üçte birini ele geçirmesinin ardından İtalya, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bünyesinde Erbil'de askeri danışmanlar bulundurmaya başlamıştı. 

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    Etiketler:
    Peşmerge, Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İtalya
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